Госдеп США подтвердил высылку дипломатов из Беларуси

США получили уведомление от властей Беларуси о сокращении численности дипломатического и технического персонала американского посольства в Минске.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, решение белорусских властей вступит в силу с 13 июня, но об ответных мерах ничего не сказал.

Только напомнил, что сегодня, 3 июня, возобновляются санкции США против девяти предприятий Беларуси.

В МИД Беларуси сегодня заявили, что в ответ на санкции США в отношении нескольких предприятий нефтехимического комплекса высылают американских дипломатов.

В частности, речь идет о сокращении дипломатического и технического персонала американской дипмиссии в Минске и ужесточении визовых процедур.