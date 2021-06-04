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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Госдеп США подтвердил высылку дипломатов из Беларуси

держдеп сша

США получили уведомление от властей Беларуси о сокращении численности дипломатического и технического персонала американского посольства в Минске.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, решение белорусских властей вступит в силу с 13 июня, но об ответных мерах ничего не сказал.

Только напомнил, что сегодня, 3 июня, возобновляются санкции США против девяти предприятий Беларуси.

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В МИД Беларуси сегодня заявили, что в ответ на санкции США в отношении нескольких предприятий нефтехимического комплекса высылают американских дипломатов.

В частности, речь идет о сокращении дипломатического и технического персонала американской дипмиссии в Минске и ужесточении визовых процедур.

Фото: Dreamstime

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