Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация обязана пресекать кибератаки, которые осуществляются с ее территории. Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.

По его словам, несколько недель назад он общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым касательно киберугроз. Блинкен сказал Лаврову, что США обнаруживают преступные организации, использующие программы-вымогатели для удержания в заложниках критической инфраструктуры с целью получения финансовой выгоды.