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Максим Зайченко |

Блинкен призвал РФ прекратить кибератаки

Блинкен призвал РФ прекратить кибератаки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация обязана пресекать кибератаки, которые осуществляются с ее территории. Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.

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По его словам, несколько недель назад он общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым касательно киберугроз. Блинкен сказал Лаврову, что США обнаруживают преступные организации, использующие программы-вымогатели для удержания в заложниках критической инфраструктуры с целью получения финансовой выгоды.

— Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось, — заявил Госсекретарь США.

Российские кибератаки в США

Накануне американский суд приговорил к десяти месяцам заключения гражданина РФ Егора Крючкова. Он признал себя виновным в подготовке ко взлому компьютерной сети компании Tesla.

Мужчина хотел заплатить работнику Tesla $500 тыс. за установку вредоносного ПО на заводе электрических батарей компании в Неваде. Затем он планировал похитить секретные документы с целью последующего выкупа.

Подробнее о российских кибератаках в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госдеп США

Фото: Getty Images

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