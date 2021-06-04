Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация обязана пресекать кибератаки, которые осуществляются с ее территории. Он также призвал американские власти и частный сектор укреплять защиту от кибератак.
По его словам, несколько недель назад он общался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым касательно киберугроз. Блинкен сказал Лаврову, что США обнаруживают преступные организации, использующие программы-вымогатели для удержания в заложниках критической инфраструктуры с целью получения финансовой выгоды.
— Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось, — заявил Госсекретарь США.
Российские кибератаки в США
Накануне американский суд приговорил к десяти месяцам заключения гражданина РФ Егора Крючкова. Он признал себя виновным в подготовке ко взлому компьютерной сети компании Tesla.
Мужчина хотел заплатить работнику Tesla $500 тыс. за установку вредоносного ПО на заводе электрических батарей компании в Неваде. Затем он планировал похитить секретные документы с целью последующего выкупа.
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Источник: Госдеп США