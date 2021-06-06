Есть исключения: Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

В субботу, 5 июня, Греция запретила белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.

Соответствующий указ уже вступил в силу и будет действовать как минимум в течение месяца, до 5 июля.

— Директива предусматривает запрет на полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве Греции и посадку в аэропортах Греции, – сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Греции.

Более того, авиаперевозчикам рекомендовано избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Тем не менее директива не распространяется в случае вынужденной посадки или принудительного транзита. Также исключение будет действовать, если посадка, вылет рейса или транзит нужны для осуществления гуманитарных миссий.

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Запрет ЕС для Беларуси

Европейский Союз официально запретил авиаперевозчикам из Беларуси пользоваться его воздушным пространством и аэропортами.

Усиление имеющихся ограничительных мер вступило в силу в ночь на 5 июня.

Совет ЕС посоветовал государствам-членам отказывать в посадке, вылете или перелете любым лайнерам, эксплуатируемым Беларусью.

Источник: Управление гражданской авиации Греции