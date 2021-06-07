Молоко, масло, колбаса, сыр, конфеты, сгущенное молоко — все это белорусские продукты, которые могут исчезнуть с украинских прилавков, из-за обострения отношений Минска и Киева.

Однако эксперты уверены, что наш рынок продовольствия в торговой войне не пострадает, потому что продукты составляют лишь 4% от всего белорусского импорта. Их легко могут заменить наши производители. Однако не все так просто.

Экономист Олег Пендзин уверяет, что большое количество якобы белорусских продуктов на самом деле являються украинскими.

Спрос, порожденный ностальгией по советскому союзу, вкусной дешевой колбасой или сгущенным молоком, изготовленным по так называемым ГОСТам — именно на этом играют хитрые дельцы.

— Они не просто используют название Беларусь — они используют даже место производства, — говорит председатель ОО Защита Прав потребителей Владислава Миронова.

Но и настоящие белорусские продукты тоже далеки от идеала советских ГОСТов. Основной рынок сбыта для белорусских продуктов — братская Россия.

Но даже там к ним куча претензий. В молочке и мясе находят антибиотики, болезнетворные микроорганизмы, даже радиацию и геном вируса африканской чумы.

Однако Кремль радостно воспользуется ситуацией с закрытием белорусского импорта Украины.

— Это ударит как по Украине так и по Беларуси — а выгодоприобретателем будет Российская Федерация. Пока есть торговля с Украиной — Россия не может дожать Беларусь экономически, — говорит политический аналитик Игар Тишкевич.

Экономика Беларуси уже давно не в лучшем состоянии. Поэтому когда система развалится, страну вообще могут ждать обвал государственного сектора, резкое падение доходов населения, а также сильная поляризация богатых и бедных.

Поэтому не такой уж и рай Лукашенко создал в Беларуси, и продукты не имеют такого высокого качества, как оказывается.

Также свою обеспокоенность по сотрудничеству России и Беларуси выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.