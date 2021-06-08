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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Апелляционный суд в Гааге утвердил пожизненный срок Ратко Младичу

Міжнародний суд ООН Гаага

Ратко Младич, бывший командующий боснийских сербов, проиграл апелляцию в Гааге на приговор, вынесенный в 2017 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение за убийства около 8 тыс. боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

Апелляционная комиссия пришла к выводу, что Младич не представил доказательств, отменяющих предыдущие обвинительные приговоры против него, хотя председательствующий судья выразил несогласие по каждому пункту обвинения.

Пока неизвестно, где Младич будет отбывать пожизненый срок.

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В ООН уже отреагировали на подтверждение приговора “боснийскому мяснику”.

 

Резню в Сребренице называют одним из самых масштабных актов геноцида после Второй мировой войны.

11 июля 1995 года сербские военные под руководством генерала Ратко Младича казнили 8 тыс. пленных боснийских мужчин в возрасте от 13 до 77 лет.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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