Ратко Младич, бывший командующий боснийских сербов, проиграл апелляцию в Гааге на приговор, вынесенный в 2017 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение за убийства около 8 тыс. боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

Апелляционная комиссия пришла к выводу, что Младич не представил доказательств, отменяющих предыдущие обвинительные приговоры против него, хотя председательствующий судья выразил несогласие по каждому пункту обвинения.

Пока неизвестно, где Младич будет отбывать пожизненый срок.

В ООН уже отреагировали на подтверждение приговора “боснийскому мяснику”.

#ÚLTIMAHORA ONU saluda confirmación de cadena perpetua contra Ratko Mladic (Bachelet) #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 8, 2021

Резню в Сребренице называют одним из самых масштабных актов геноцида после Второй мировой войны.

11 июля 1995 года сербские военные под руководством генерала Ратко Младича казнили 8 тыс. пленных боснийских мужчин в возрасте от 13 до 77 лет.