Благодаря зашифрованному приложению An0m для отслеживания организованной преступности только в Австралии задержали более 200 преступников, а также изъяли 3 т наркотиков и $27 млн наличных и активов.
Страна использовала приложение с 2018 года совместно с ФБР. Благодаря этому арестовали торговцев наркотиками в Австралии, Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке.
Кроме того, полиция Австралии смогла предотвратить массовую стрельбу в пригородах.
Приложение An0m было одним из зашифрованных сервисов и пользовалось популярностью среди представителей организованной преступности.
Получив доступ к платформе, офицеры смогли прочитать миллионы сообщений в реальном времени с описанием планирования убийств, массового ввоза наркотиков и других схем.
– Доступ дал правоохранительным органам такое преимущество, которого они ранее не имели. По сути, мы были в кармане организованной преступности, – сказал уполномоченный федеральной полиции Австралии Рос Кершоу.
Власти Австралии назвали операцию Ironside по использованию приложения An0m самой большой полицейской операцией в стране, в которой приняли участие 4 тыс. полицейских. В мире к ней были привлечены 9 тыс. правоохранителей.
ФБР и Европол обнародуют итоги трехлетней операции позже.
Приложение для сбора данных о беженцах из Мексики
В июне погранично-таможенная служба США (ПТС) начала использовать приложение для сбора и хранения данных о беженцах из Мексики до того, как они пересекут границу страны.
Программа использует технологию распознавания лиц, геолокацию и облачные вычисления.
Данные о мексиканцах пограничникам присылают международные и неправительственные организации. После проверки информации ПТС решает, допускать ли гражданина Мексики в США.
Источник: BBC