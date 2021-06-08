Благодаря зашифрованному приложению An0m для отслеживания организованной преступности только в Австралии задержали более 200 преступников, а также изъяли 3 т наркотиков и $27 млн ​​наличных и активов.

Страна использовала приложение с 2018 года совместно с ФБР. Благодаря этому арестовали торговцев наркотиками в Австралии, Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Кроме того, полиция Австралии смогла предотвратить массовую стрельбу в пригородах.

Приложение An0m было одним из зашифрованных сервисов и пользовалось популярностью среди представителей организованной преступности.

Получив доступ к платформе, офицеры смогли прочитать миллионы сообщений в реальном времени с описанием планирования убийств, массового ввоза наркотиков и других схем.

– Доступ дал правоохранительным органам такое преимущество, которого они ранее не имели. По сути, мы были в кармане организованной преступности, – сказал уполномоченный федеральной полиции Австралии Рос Кершоу.

Власти Австралии назвали операцию Ironside по использованию приложения An0m самой большой полицейской операцией в стране, в которой приняли участие 4 тыс. полицейских. В мире к ней были привлечены 9 тыс. правоохранителей.

ФБР и Европол обнародуют итоги трехлетней операции позже.

Приложение для сбора данных о беженцах из Мексики

В июне погранично-таможенная служба США (ПТС) начала использовать приложение для сбора и хранения данных о беженцах из Мексики до того, как они пересекут границу страны.

Программа использует технологию распознавания лиц, геолокацию и облачные вычисления.

Данные о мексиканцах пограничникам присылают международные и неправительственные организации. После проверки информации ПТС решает, допускать ли гражданина Мексики в США.

Источник: BBC