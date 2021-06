В среду, 9 июня, в Новой Зеландии около 30 тыс. медицинских сестер, акушеров и других медицинских работников вышли на массовую забастовку, продолжительностью восемь часов. Из-за этого были отменены все несрочные операции и приемы в больницах.

Марши, митинги и пикеты проходят в разных городах страны с 11 утра по местному времени.

Медики решили выйти на митинг после того, как Новозеландская организация медсестер (NZNO) отклонила повышение заработной платы на 1,4%. Правительство заявляет, что медсестры требовали увеличения выплат на 17%, чего власть пока не может сделать.

Также медсестры жалуются на ухудшение условий из-за пандемии коронавируса.

Here we are again. Nurses in Aotearoa NZ striking & marching the streets today. We risked our lives working during the pandemic. We are vaccinating the people of NZ against covid-19. What do we want? Fair pay! Safe staffing! Resources to provide safe care! Kia kaha!#NursesStrike pic.twitter.com/IO65OQogov

— Amy Best (@amysarahbest) June 9, 2021