Израиль стал первой страной, которая на законодательном уровне запретила торговлю мехом в модной индустрии. Соответствующий закон вступит в силу через полгода.

Организации по защите животных назвали такое решение историческим шагом, ведь этот законопроект в стране продвигался с 2009 года.

— Ничто не сильнее идеи, время которой пришло. Убийство животных ради меха должно стать незаконным везде — пора правительствам во всем мире запретить продажу меха, — заявил основатель одной из организаций.

Как только закон вступит в силу, реализовать мех в Израиле можно будет только при наличии соответствующего разрешения. Его будут выдавать в редких случаях — для научных, образовательных или религиозных целей.

До этого торговлю мехом запретили в США, но только в штате Калифорния.

Запрет на дельфинарии во Франции

В сентябре 2020 во Франции приняли решение о постепенном запрете открытия дельфинариев, содержание в цирках диких животных, а также разведение норок для меха.

Гражданам, которые ведут такой бизнес, пообещали материальную помощь.

Источник: The Jerusalem Post