Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать вводить санкции против причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. Таким образом Вашингтон хочет показать, что выступает против этого проекта.

Об этом заявил представитель Госдепа Штатов Нед Прайс во время брифинга.

— Мы продолжим вводить ограничительные меры против лиц и компаний, деятельность которых попадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против строительства этого газопровода, — объяснил он.

Представитель Госдепа также отметил, что Штаты все еще считают Северный поток-2 плохой сделкой для партнеров из Европы.

По словам Прайса, США будут вести переговоры со своими партнерами, чтобы не дать России использовать энергоносители как рычаг давления в Европе, в частности в Украине.

Санкции против Северного потока-2

На днях Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение от санкций компании Северного потока-2 и ее директора Маттиаса Варнига могут пересмотреть.

По его словам, сейчас Америка ведет активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от Северного потока-2, в том числе и для Украины.

Подробнее о санкциях против Северного потока-2, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госдеп США