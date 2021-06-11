В администрации США рассчитывают на возвращение послов в Вашингтон и Москву после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Об этом сообщил телеканал CNN ссылаясь на собственные источники.

Посла России в Штатах Анатолия Антонова отозвали из Вашингтона около трех месяцев назад для консультаций в Москву. Это произошло после того, как Байден назвал Путина убийцей и сказал, что РФ должна ответить за вмешательство в американские выборы.

В свою очередь посол США в России Джон Салливан покинул Москву два месяца назад. Так, российские власти предложили дипломату вернуться в Вашингтон также для консультаций.

Как отмечают в CNN, отсутствие послов сделало еще тяжелее дипломатию в то время, когда отношения между РФ и США и так напряжены.

— Мы не думаем, что американо-российский саммит принесет какие-то результаты. Однако мы думаем, что это даст шанс сообщить о наших намерениях и возможностях, — сказал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

Также представитель Госдепартамента отметил, что американский посол вернется в Москву в ближайшие недели.

Встреча Байдена и Путина

Президента США и России Джо Байден и Владимир Путин во время саммита в Женеве 16 июня обсудят в том числе и агрессию России против Украины.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, есть список тем, которые имеют обговоритилидеры двух государств, однако больше информации будет за несколько дней до встречи.

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