В США разрешили не носить маски на открытых площадках аэропортов и вокзалов. Такое решение 10 июня принял Американский центр по контролю и профилактике заболеваний из-за меньшего риска распространения болезни под открытым небом.

Несмотря на это, внутри транспорта все равно нужно будет надевать защитные средства независимо от того, вакцинировался человек или нет.

Теперь путешественники могут снимать маски, ожидая поезд, на внутренних площадках аэропортов или во время пересадки под открытым небом.

Также в США рассматривают другие варианты ослабления ограничений. В частности работникам авиакомпаний, получившим вакцину, могут позволить не носить маски в помещениях, недоступных для общественности.

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Отмена масочного режима в Брюсселе

Недавно в Брюсселе отменили масочный режим. Такое решение приняли власти города из-за уменьшения количества больных и увеличения темпов вакцинации.

Горожан призывают быть осторожными и соблюдать другие установленные правила.