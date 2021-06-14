Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

Перед встречей с Путиным: лидеры НАТО проведут консультации с Байденом

єнс столтенберг

Лидеры государств НАТО проконсультируются с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Консультация состоится на саммите Альянса 14 июня.

Читайте
Надеюсь, рассмотрят действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ: Зеленский о саммите НАТО

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита.

— Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможностью проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным, — заявил он журналистам.

Он добавил, что отношения НАТО и России сейчас на самом низком уровне со времен холодной войны.

Столтенберг выразил надежду, что лидеры НАТО на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание. Он отметил, что диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости НАТО.

— И поэтому мы приветствуем тот факт, что президент Байден встретится с президентом Путиным. И контроль над вооружениями — важный вопрос. НАТО приветствует продление договора СНВ-III, и нам надо работать дальше над прогрессом в усилиях по контролю над вооружениями, — заявил Столтенберг.

Отметим, встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

Встреча Байдена и Путина

Во время встречи Байден также намерен обсудить с Путиным агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария).

Кроме этого, ранее Байден подтвердил свою полную приверженность Украине. Во время разговора Байдена и Зеленского, президент США заверил в безусловной поддержке Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка