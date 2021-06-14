Россия не имеет права голоса: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что у России нет права голоса, чтобы решать вопрос вступления Украины в Альянс.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам саммита Североатлантического альянса, отметив, что каждая страна может самостоятельно выбирать свой путь.

— Чрезвычайно важно подчеркнуть, что каждая нация имеет право выбирать свой путь. Поэтому Украина и 30 стран НАТО будут принимать решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет права голоса, — подчеркнул он.

Саммит НАТО

14 июня в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического Альянса. Среди ряда важных заявлений его участники подтвердили обещание принять Украину в НАТО.

В то же время Киеву напомнили, что для этого нужно продолжать проводить реформы. Также страны Альянса заверили, что и впредь будут оказывать Украине практическую поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности.

Источник: Йенс Столтенберг