В американском округе Эль-Пасо (штат Техас) автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках. В результате 29 человек пострадали.

Причины инцидента пока выясняют.

— Предварительное расследование показало, что один из автомобилей по неизвестным причинам покинул грязевую колею и пробил ограждение. Три других автомобиля также пострадали в результате первоначальной аварии, — сообщили в полиции округа.

По информации местных властей, трое из 29 пострадавших сейчас госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализировали восемь человек в медицинский центр Del Sol.

Инцидент произошел вечером 13 июня на гоночной трассе Fabens во время так называемых грязевых гонок.

Автомобиль врезался в донорскую клинику

Ранее в американской Пенсильвании, в городе Питтсбург, автомобиль врезался в донорскую клинику. По меньшей мере трое погибли после аварии.

Кроме того, авария спровоцировала пожар в здании.

Источник: ABC-7 News

