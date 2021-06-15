Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил главу Сейма (парламента) созвать закрытое заседание из-за кибератак, направленных на польских чиновников. Заседание должно состояться в среду, 16 июня.
Недавно хакеры взломали частную почту руководителя канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, что и стало причиной для созыва заседания парламента. Содержание этих электронных писем позже обнародовали в мессенджере Telegram.
— Это новое лицо современной войны… Нападение, скорее всего, произошло со стороны нашей восточной границы, на что указывают русизмы, появляющиеся в сфабрикованных записях в Facebook и электронных письмах, — отметил польский премьер-министр.
В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что кибератаки не ограничились одним человеком.
— Было бы хорошо, чтобы члены Сейма как можно быстрее узнали секретную информацию. Масштабы нападений очень серьезные. Масштаб кибератак большой, не ограничивается одним человеком, а затрагивает многих людей, — пояснил он.
Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Дворчик заявил, что в его взломанном почтовом ящике не было секретной или личной информации. Он также рассказал, что хакеры опубликовали фейковое сообщение с аккаунта его жены в социальных сетях.
— Я хотел бы подчеркнуть, что во взломанном почтовом ящике не было секретной, личной или полностью секретной информации. Я также сообщаю вам, что заявление, опубликованное в социальных сетях аккаунта моей жены, является сфабрикованным и содержит ложное содержание, — отметил он.
Отметим, после того как Моравецкий созвал закрытое заседание Сейма, парламентариям снова начали отправлять сообщения на рабочие почты с просьбой изменить пароль, чтобы якобы уберечься от взлома аккаунтов.
Об инциденте в Twitter рассказал парламентарий Радослав Фогель, которому на рабочую электронную почту отправили соответствующее сообщение якобы от администрации. При этом в адресе администратора было указано admin@sej.pl вместо admin@sejm.pl.
— Завтра закрытое заседание Сейма по поводу кибератак на Польшу. А сегодня кто-то попытался получить данные парламентариев. Каждого могут разоблачить, а в сфере онлайн-безопасности происходит постоянная гонка вооружений, — сообщил Фогель, прикрепив соответствующие скриншоты.
Jutro niejawne posiedzenie Sejmu nt. cyberataków na Polskę. A dzisiaj ktoś podjął próbę wyłudzenia danych do poselskich maili. Każdy może być narażony, a w kwestiach bezpieczeństwa w sieci odbywa się ciągły wyścig zbrojeń. pic.twitter.com/GCDNQUONbX
— Radosław Fogiel (@radekfogiel) June 15, 2021
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Источник: Rzeczpospolita, Gazeta.pl