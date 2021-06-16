Политика США — не против России: Байден отчитался о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, он пообщался с Путиным о стратегическом вооружении.
— Я говорил с личностью … Мы обсудили шаги для дальнейшего контроля над стратегическими вооружениями. Мы с удовольствием можем сказать, что мы начали стратегический диалог.
Байден отметил, что политика США не нацелена против РФ, а отношения между странами должны быть предсказуемыми. Президент США также рассказал, что обсудил с Путиным вопросы кибербезопасности и подчеркнул необходимость прекращения кибератак.
— Я передал ему список 16 опасных кибератак на США — от системы канализации до системы снабжения продуктов. Нам нужно договориться, чтобы будут приняты меры против тех преступников, которые прибегают к таким действиям на их территории.
Также во время встречи президенты обсудили Украину и минские договоренности. Джо Байден заявил в неподвижной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент США отметил, что в целом тон встречи был положительным.
Встреча Путина на Байдена
Встреча Путина и Байдена прошли 16 июня в городе Женева, что в Швейцарии. После более трех часов переговоров президенты провели отдельные пресс-конференции.
Во время разговора главы США и России договорились о взаимном возвращении послов в Вашингтон и Москву.