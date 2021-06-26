Суд в США вынес приговор 33-летнему гражданину Украины Андрею Колпакову за его участие в киберпреступной группировке FIN7, которая похитила данные десятков миллионов кредитных и дебетовых карт, нанеся ущерб, превышающий $1 млрд.

Колпакова приговорили к 7 годам тюрьмы и обязали возместить убытки в размере $2,5 млн, сообщает Министерство юстиции США.

Еще год назад украинец признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью взлома компьютера.

Хакера арестовали в Испании 28 июня 2018 года, а 1 июня 2019-го по требованию американских правоохранительных органов экстрадировали в США.

Начиная с 2015 года, члены FIN7 совершили кибератаки на сотни американских компаний, взломали тысячи компьютерных систем и похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые потом продавали с целью получения прибыли.

Колпаков участвовал в FIN7 минимум с апреля 2016-го. Он также руководил другими хакерами.

Источник: U.S. Department of Justice