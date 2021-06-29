Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Кипр упростил правила въезда для украинцев — условия

Кіпр, море

Кипр упростил правила въезда для украинцев. С 1 июля граждане, прибывающие на Кипр из Украины, могут не делать тест на коронавирус и освобождаются от самоизоляции.

Упрощенные правила въезда на Кипр для украинцев будут действовать только для вакцинированных лиц. Для пересечения границы нужно получить все необходимые дозы вакцины и иметь соответствующий сертификат.

В то же время вакцина должна быть утверждена в Евросоюзе, это Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Также будут признавать вакцинацию российским препаратом Спутник V или китайским Sinopharm. Получить прививку одной из вакцин необходимо по состоянию на 21 мая.

Однако китайскую вакцину СoronaVac, похоже, Кипр не признает, поскольку ее в списке нет.

Читайте:

Источник: Посольство Кипра в Украине

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка