Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство газопровода-перемычки между двумя государствами. Теперь Венгрия сможет получать газ из РФ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод Турецкий поток, по которому газ из России идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Македония, Румыния, Болгария и Греция. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. метров в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. метров в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года из-за опасений венгерских газовиков и чиновников попасть под санкции США.

Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность санкций против инвесторов российских экспортных энергетических трубопроводных проектов. В частности, это может касаться лиц, которые способствуют строительству газопровода Северный поток 2 и второй нитки газопровода Турецкий поток.