Польша утвердила новые правила въезда для граждан не шенгенской зоны. Решение Варшавы касается украинских заробитчан, которые едут на сезонные работы.

Руководители польских компаний, которые принимают украинцев, признаются, что переходят в кризисный режим. Некоторые предлагают своим работникам прививки.

Из-за нового штамма коронавируса Дельта, польские власти возобновили обязательный карантин для иностранцев — теперь десятидневный, но с возможностью после семи дней с даты теста на коронавирус выйти досрочно.

Работодатели не очень смущены этой новостью — они уже готовят помещения, где украинцы будут проходить карантин.

Избежать обязательной обсервации в Польше имеют право вакцинированные работники с соответствующими документами.

Но есть проблема — Covid-сертификаты, которые с 1 июля в тестовом режиме начали оформлять в Украине, Евросоюз пока не признает. И отдельные вакцины, которыми прививают украинцев, в ЕС вне закона.

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Есть и другой вариант — прививаться прямо в Польше, и там же получить свой Covid-сертификат международного образца.

На польских пунктах пропуска уже работает несколько лабораторий, где проводят тестирование и прививки для украинцев. Стоимость 130 злотых, это где-то тысяча гривен.

Несмотря на многочисленные угрозы — наших работников все еще немало в России. Привиться там нормальной вакциной фактически невозможно, поэтому домой они рискуют вернуться с Covid-19.

В Германии тоже действует карантин для иностранцев не из стран ЕС, рассказывает харьковчанин Никита Морозов. Он недавно вернулся со сбора немецкой клубники.

Он уже ездил на сезонную работу раньше — в Великобританию, и хорошо заработал. В Германии обещали не худшие условия. Но когда клубника на ферме не рождает, он за день едва насобирал на несколько десятков евро.

После двух недель изоляции и недели работы решил уволиться, но за досрочный разрыв контракта пришлось платить штраф — 100 евро.

Сезонные работы непредсказуемые: норма от 40 кг ягод в день. Оплата в зависимости от страны. В Финляндии, на чьи плантации этим летом должны приехать 10 тыс. украинцев, можно заработать от 2 до 2,5 тыс. евро в месяц. Тесты и прививки финны делают бесплатно.

Тестирование работникам на чешском предприятии проводят периодически по несколько раз в неделю, и завод вакцинирует Pfizer.

Прививка остается добровольным делом. Но в условиях, когда Европа вводит Covid-паспорт, выбора практически не остается, иначе ты становишься невыездным.

Прорваться на заработки за границу без вакцинации, похоже, будет все сложнее. Правда, уже не только Польша, но и большинство других европейских государств предлагают нашим гастарбайтерам прививки от Covid-19 сразу после прибытия.

Финляндия будет вакцинировать украинских заробитчан

Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию от коронавируса иностранцев, работающих в Финляндии. Это также касается украинцев.

Об этом сообщили в посольстве Финляндии в Украине. В посольстве также подчеркнули, что доступность вакцин и прививочной кампании различается в зависимости от региона.