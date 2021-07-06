В Новой Зеландии осудили фермера за ненадлежащий уход за животными. Из-за его халатности пришлось усыпить 226 овец.

Мужчина не кормил их, поэтому овцы имели серьезные проблемы со здоровьем, заразились инфекциями, а некоторых два года никто не стриг.

Суд назначил мужчине девять месяцев домашнего ареста и 150 часов общественных работ. Также ему запрещено в течение четырех лет работать с животными или владеть ими.

Сначала проблемы на ферме инспекция обнаружила в 2019 году, тогда было найдено несколько мертвых овец. Владельцу приказали исправить ситуацию, но со временем все стало только хуже, из-за чего овец были вынуждены усыпить. Остальных животных с фермы мужчины продали или перевезли в другие места.

— Большинство фермеров ведет себя правильно со своими животными, и пренебрежение господином Тэйтом своими животными было одним из худших, которые мы наблюдали в течение определенного времени, — комментируют в Министерстве первичной промышленности.

Животноводство является одной из ключевых отраслей в Новой Зеландии. Сейчас в стране насчитывается около 26 млн овец, а численность населения составляет примерно 5 млн.