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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Болельщика Арсенала осудили за угрозы футболисту в Instagram

Ніл Мопе

В Сингапуре суд назначил испытательный срок подростку, который угрожал футболисту английской Премьер-лиги Нилу Мопе. 19-летний парень с помощью сообщений в Instagram угрожал Мопе смертью после того, как его команда в июне 2020 года победила в Арсенала.

Болельщика Арсенала отследили и задержали в начале 2021 года. Согласно решению суда, подросток будет отбывать 40 часов общественных работ, а также ему назначили консультации.

Парень должен соблюдать комендантский час — до 6.00 и после 22.00 ему запрещено находиться за пределами дома.

Угрозы смерти и опасности для семьи Нила Мопе поступили после того, как он в составе команды Брайтон энд Хоув Альбион забил гол в ворота Арсенала.

Английская премьер-лига начала сотрудничать с полицией Сингапура для поиска злоумышленника. 19-летний подросток стал первым, кого осудили за угрозу футболисту Премьер-лиги за пределами Великобритании.

По подсчетам, более половины угроз английским футболистам присылают из-за границы.

— Подлые и токсические воздействия являются ежедневным явлением для многих профессиональных спортсменов и общественных деятелей. Я надеюсь, это определенным образом покажет тем онлайн-троллям, что это абсолютно недопустимо и что власти готовы принять необходимые меры, — прокомментировал Нил Мопе.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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