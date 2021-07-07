В Сингапуре суд назначил испытательный срок подростку, который угрожал футболисту английской Премьер-лиги Нилу Мопе. 19-летний парень с помощью сообщений в Instagram угрожал Мопе смертью после того, как его команда в июне 2020 года победила в Арсенала.

Болельщика Арсенала отследили и задержали в начале 2021 года. Согласно решению суда, подросток будет отбывать 40 часов общественных работ, а также ему назначили консультации.

Парень должен соблюдать комендантский час — до 6.00 и после 22.00 ему запрещено находиться за пределами дома.

Угрозы смерти и опасности для семьи Нила Мопе поступили после того, как он в составе команды Брайтон энд Хоув Альбион забил гол в ворота Арсенала.

Английская премьер-лига начала сотрудничать с полицией Сингапура для поиска злоумышленника. 19-летний подросток стал первым, кого осудили за угрозу футболисту Премьер-лиги за пределами Великобритании.

По подсчетам, более половины угроз английским футболистам присылают из-за границы.