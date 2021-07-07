Авиакомпания Ryanair опровергла новости о задержании рейса из Польши в Украину из-за пилота. В СМИ заявляли, что пилот самолета, который отправлялся из Познани в Одессу не впускал пассажиров на борт, заявляя, что он король.

Компания такую ​​версию полностью отрицает, а взамен объясняет — в аэропорту были задержания на паспортном контроле, поэтому пассажиры не успели на самолет. Представители Ryanair извинились за сложившуюся ситуацию и заявили, что не смогли проконтролировать это.

— Утверждение о пилоте Ryanair, который задержал рейс, является полностью ошибочны, — говорят в пресс-службе.

Задержание самолета Ryanair

Задержание самолета Ryanair произошло в понедельник, 5 июля. Ряд СМИ написали, что капитан воздушного судна не хотел впускать на борт около 30 украинцев, выкрикивая фразы “я здесь главный”, “я король” и “вон”. Такую информацию СМИ предоставили очевидцы.

В результате гражданам Украины якобы так и не удалось попасть домой — они остались в Познани.

Представители аэропорта заявили, что не имеют подтверждений ненадлежащего поведения пилота.