Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater и частный охранный подрядчик 45-го президента США Дональда Трампа Эрик Принс в 2020 году рассматривал возможность создания ЧВК в Украине.

Идея вступления в военно-промышленній комплекс в Украине у Принса возникла в 2019 году, сообщил сотрудник Принса, бывший украинский депутат и лоббист Андрей Артеменко.

Артеменко в 2017 году лишили мандата и гражданства, когда стало известно о его плане отдать России Крым в аренду на 50-100 лет в обмен на отмену санкций против РФ.

Кроме того, основатель Blackwater рассматривал возможность создания фабрики по производству боеприпасов в Украине и консолидации ведущих авиационных и аэрокосмических фирм страны в консорциум для конкуренции с Boeing и Airbus. В целом он мог получить от этого $ 10 млрд, утверждает издание Time.

По версии издания, проигрыш 45-го президента на выборах привел к тому, что планы основателя Blackwater не были реализованы.

— Планы Принса предусматривали создание частной военной компании в Украине с участием ветеранов войны на Донбассе, сотрудничество украинских разведывательных органов с другой связанной с Принсон ЧВК — Lancaster 6 и плату за участие украинской стороне в размере $35 млн в год, — пишет Time.

Издание также добавляет, что бывший федеральный прокурор США назвал последнее предложение взяткой.

Компания Blackwater оказалась в центре скандала в связи с расстрелом жителей Багдада в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, которая работала в Ираке по контракту Госдепартамента США, устроили стрельбу на одной из площадей иракской столицы, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 получили ранения.

В апреле 2015 Федеральный суд США приговорил одного из сотрудников Blackwater, виновных в той трагедии, к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.

Принс создал частную военную компанию Blackwater в 1997 году. Изначало планировалось, что ЧВК должна была тренировать полицейских и военных в США. Однако позже компания стала известной благодаря участию в американских войнах в Афганистане и Ираке, где охраняла дипломатов и политиков.

Источник: Time

Фото: Фокус