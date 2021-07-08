Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за последнее время сбросил 10-20 килограмм. При этом он не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил южнокорейский депутат Ким Бен Ки.

По его словам, лидер КНДР продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи. Он проводит встречи, которые длятся часами, но в его походке нет ничего странного.

— Если в его здоровье есть аномалии, должны быть признаки того, что лекарства импортируются в клинику, которая отвечает за здоровье Кима, но это не было обнаружено, — заявил представитель власти Южной Кореи.

Как известно, 37-летний лидер КНДР большую часть мая был вне поля зрения общественности. Некоторые СМИ ранее писали о его смерти или перенесенной операции на сердце. Когда Ким Чен Ын снова появился на публике в июне, он выглядел гораздо стройнее.

Разведывательные агентства отслеживают вес Ким Чен Ына для понимания, что будет с северокорейским режимом, который обладает ядерным оружием. При этом его семья имеет историю сердечных заболеваний.