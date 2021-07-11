ЕС поможет Литве бороться с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси

Европейский Союз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью.

Причиной такого решения стал наплыв нелегальных мигрантов.

Кроме того, европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит на восточную границу дополнительные отряды пограничников, а также переводчиков, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

В свою очередь во Frontex анонсировали увеличение масштабов операции на литовско-белорусской границы в два раза.

— Граница Литвы — наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо, — заявил директор Frontex Фабрис Леджери.

Он также отметил, что агентство предоставит в распоряжение правительства Литвы экспертов, которые помогут властям в сборе данных о способах незаконного пересечения границы.

Источник: пресс-служба президента Литвы

Фото: пресс-служба президента Литвы