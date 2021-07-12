Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска Северного потока-2. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы хотим добиться того, чтобы транзит газа через Украину оставался и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа даже после завершения строительства газопровода Северный поток-2, — заявила канцлер.

Также Ангела Меркель добавила, что планирует обсудить Северный поток-2 с президентом США Джо Байденом во время своего визита в Вашингтон.

Накануне такую же позицию выразил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, отметив, что Украина должна оставаться страной, через которую происходит транзит российского газа в Европу.

По его словам, соответствующий контракт действует до 2024 года. Но его могут продлить до 2034 года.

Кроме того, на днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что правительство ФРГ уже разработало варианты компенсаций для Украины, если из-за запуска Северного потока-2 она все же потеряет транзит газа через свою территорию.

Предполагается, что в случае достижения договоренностей между США и Германией по этому газопроводу ФРГ может предоставить Украине помощь в энергетической сфере.