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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Для борьбы с Covid-19: в спортзалах Сеула запретили быструю музыку

спортзал, Корея, корейці

В Сеуле, столице Южной Кореи, запретили включать быструю музыку в спортивных залах для борьбы с распространением коронавируса. Темп музыкальных композиций не должен превышать 120 ударов в минуту. Ограничения также касаются прилегающих регионов.

Представители органов здравоохранения считают, что быстрая музыка ускоряет дыхание у людей и так они могут быстрее распространять инфекции и брызгать друг на друга потом.

Также в спортивных залах скорость беговых дорожек уменьшат до 6 км/ ч. Клиенты смогут находиться там только два часа, пользоваться душем также запрещается. Все спортивные заведения должны закрыться после 22.00.

Владельцы спортзалов возмущены таким решением. Они требуют доказательств того, что выбор между жанрами музыки влияет на распространение Covid-19.

Однако чиновники говорят, что инициатива поможет предотвратить полное закрытие спортивных заведений. Сейчас Южная Корея борется с новой вспышкой коронавируса. Премьер-министр Ким Бу Кюм сообщил, что страна достигла “максимального уровня кризиса”.

11 июля в стране было зафиксировано 1,1 тыс. новых заражений. За все время в Южной Корее заболело более 169 тыс. жителей, 2,44 тыс. умерли от осложнений.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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