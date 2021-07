В Китае мужчина нашел сына, которого похитили 24 года назад торговцы людьми у собственного дома, в провинции Шаньдун. 51-летний Го Гангтанг проехал по всей стране около 500 тыс. км, чтобы найти парня.

Инцидент с похищением произошел в 1997 году, когда ребенку было всего два года. С тех пор мужчина объездил десяти провинций в стране на мотоцикле. За период изнурительных поездок он сталкивался с ограблениями, получал травмы и сломал 10 мотоциклов.

Го Гангтанг ходил с фотографиями своего сына и тратил на поиски все сбережения. Иногда он спал на улице и просил денег у людей. За это время китаец стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог семи родителям воссоединиться со своими похищенными детьми.

По данным местных СМИ, сына Го Гангтанга нашли в соседней провинции Хэнань.

По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиция смогла проследить личность сына с помощью ДНК-тестирования. Позже были найдены два подозреваемых в преступлении, их задержали.

В Китае похищения и торговля младенцами является проблемой на протяжении десятков лет. По данным 2015 года, ежегодно в стране похищают около 20 тыс. детей, в основном их отдают на усыновление как на территории страны, так и за рубежом.

Guo Gangtang, whose story inspired the 2015 movie Lost and Love, has recently completed his 24-year search after finding his missing son. In 1997, Guo’s two-year-old son was abducted. The father drove more than 400,000 kilometers across 31 provinces in search of his son. pic.twitter.com/Ot1hbWMoh8

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) July 13, 2021