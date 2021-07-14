Объединенные Арабские Эмираты договорились с другими государствами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на ближайший год. После этого цены на нефть пошли вверх.

При этом в ОАЭ заявляют, что окончательное соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто.

Министры стран ОПЕК+ долгое время не могли согласовать условия добычи нефти. В частности, этому препятствовала позиция ОАЭ — власти заявляли, что их квота на слишком низком уровне.

Агентство Bloomberg сообщает, что на этой неделе государства достигли компромисса, но это лишь предварительная договоренность. Решение утвердят на заседании ОПЕК+, которое должно состояться в ближайшее время.

По данным Reuters, ОАЭ в первую очередь договорилась с Саудовской Аравией, поскольжу между этими государствами было больше всего противоречий касательно добычи нефти. Саудовская Аравия настаивала на продлении сделки ОПЕК+, а ОАЭ отказывались делать это на невыгодных для себя условиях.

Согласно предварительной договоренности, с мая 2022 года ОАЭ повысят базовый уровень добычи нефти с 3,2 млн до 3,65 млн баррелей в сутки.

При этом в министерстве энергетики ОАЭ сообщили, что страны ОПЕК+ пока не договорились об условиях сделки.

— Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК + и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК + пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации, — сообщили в ведомстве.

После этих новостей нефть марки Brent. Утром 14 июля она стоила $75,6 за баррель, а по состоянию на вечер — $76,6.