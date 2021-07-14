В Болгарии на парламентских выборах победила партия Есть такой народ шоумена Слави Трифонова, получив 24,08% голосов избирателей. Второе место заняла проевропейская партия ГЕРБ-СДС экс-главы правительства Бойко Борисова (23,51%).

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии.

Также в парламент прошли:

Болгарская социалистическая партия — 13,39% голосов;

Демократическая Болгария — 12,64% голосов;

Движение за права и свободы — 10,71% голосов;

Вставай! Мафия прочь! – 5,01%;

Отметим, сразу после выборов Трифонов сказал, что партия Есть такой народ не будет ни с кем формировать коалицию и самостоятельно возьмет на себя ответственность за формирование правительства, которое будет состоять из экспертов.

По данным болгарских СМИ, шоумен провел свою кампанию без митингов, агитации, кандидатов и реальной программы.

В прошлом Трифонов популярный музыкант и шоумен, создатель группы Ку-Ку Бенд. Он также представлял Болгарию на конкурсе Евровидение в 2005 году. Также он является владельцем телеканала 7/8 TV.

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Источник: ЦИК Болгарии

Фото: Слави Трифонов