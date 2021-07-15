В Грузии двух украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко приговорили к четырем годам тюремного заключения. Их обвинили в незаконном пересечении границы страны.

Соответствующее решение принял Батумский городской суд Грузии. Украинцы якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии.

Министерство иностранных дел Украины уже призывало грузинскую сторону пересмотреть решение. Ведомство вызвало временного поверенного Грузии, чтобы выразить ему разочарование решением суда.

— Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины, — сообщили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что вместе с Посольством Украины в Грузии в дальнейшем будут принимать меры для защиты прав и интересов украинских граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу.