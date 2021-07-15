Путин провел секретную спецоперацию для победы Трампа на выборах – The Guardian

Владимир Путин провел секретную шпионскую спецоперацию по поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на секретные кремлевские документы, подписанные самим президентом России.

Для организации этой операции Владимир Путин в январе 2016-го провел закрытое заседание Совета нацбезопасности РФ.

Он сделал ставку на Трампа в надежде, что он поможет обеспечить стратегические цели Москвы, а его избрание приведет к социальным беспорядкам и ослаблению позиции американского президента на переговорах. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении The Guardian.

Их показала независимым экспертам, которые заявили, что документы выглядят подлинными.

В них Дональда Трампа характеризуют как “психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности”.

Есть также подтверждение того, что у Кремля есть компрометирующие или потенциально компрометирующие материалами о будущем президенте, собранными во время предыдущих неофициальных визитов Трампа в Россию.

Именно на том заседании Совбеза, согласно документам, был подписан межведомственный план по вмешательству в американские выборы, частью которого был взлом хакерами почты Демократической партии и публикация писем соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу издания прокомментировать документы назвал их бульварным чтивом, а Трамп отказался от комментариев.