Из-за глобальной пандемии коронавируса в мире, в течение 2020 года 23 млн детей по всему миру пропустили плановую вакцинацию, сообщает Всемирная организация здравоохранения и детский фонд ООН ЮНИСЕФ.
Это количество почти на 4 млн человек больше, чем в 2019 году.
Около 17 млн из этих детей не получили ни одной дозы вакцины ни от одного заболевания в течение года, что значительно ухудшает ситуацию.
Дети, которые не сделали ни одной плановой прививки живут в основном в странах, где идет война и царит бедность.
Больше всего пострадали дети в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
Руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен заявила, что такое снижение показателей иммунизации среди детей отбрасывает нас на десятилетия назад.
В связи с этим, некоторые заболевания, в частности корь, дифтерия, столбняк и полиомиелит возвращаются в виде вспышек.
Для стран со слабой системой здравоохранения такие случаи могут быть катастрофическими.
На сегодняшний день уже зафиксированы первые мощные вспышки кори в Афганистане, Мали, Сомали и Йемене.
Источник: ООН ЮНИСЕФ