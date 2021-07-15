Из-за глобальной пандемии коронавируса в мире, в течение 2020 года 23 млн детей по всему миру пропустили плановую вакцинацию, сообщает Всемирная организация здравоохранения и детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Это количество почти на 4 млн человек больше, чем в 2019 году.

Около 17 млн ​​из этих детей не получили ни одной дозы вакцины ни от одного заболевания в течение года, что значительно ухудшает ситуацию.

Дети, которые не сделали ни одной плановой прививки живут в основном в странах, где идет война и царит бедность.

Больше всего пострадали дети в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен заявила, что такое снижение показателей иммунизации среди детей отбрасывает нас на десятилетия назад.

В связи с этим, некоторые заболевания, в частности корь, дифтерия, столбняк и полиомиелит возвращаются в виде вспышек.

Для стран со слабой системой здравоохранения такие случаи могут быть катастрофическими.

На сегодняшний день уже зафиксированы первые мощные вспышки кори в Афганистане, Мали, Сомали и Йемене.

Источник: ООН ЮНИСЕФ