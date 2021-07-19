В Великобритании значительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом. В то же время 60% из них получили две дозы вакцины от Covid-19.

Об этом сообщил главный научный советник правительства, врач Патрика Валанс.

— Что касается количества людей в больнице, которым сделали двойную вакцинацию, мы знаем, что это около 60% людей, которые попадают с коронавируса.

По мнению врача, это не удивительно, ведь вакцина не защищает от заражения вирусом на 100%.

— Они очень, очень эффективны, но не на 100%, и, поскольку большая часть населения получает двойную вакцинацию, неизбежно, чтобы те 10% от этого большого количества оставались в зоне риска …

По данным Bloomberg, в Великобритании вакцинировались 61,6% граждан, из них две дозы получили 53,9%. В стране используют препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer/BioNTech.

19 июля в Великобритании зафиксировали более 47 тыс. случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели более 5,4 млн британцев, от осложнений умерли 128 708 человек.

Несмотря на это, 19 июля в стране полностью отменили карантин. Теперь британцам разрешено ходить без масок и не соблюдать социальной дистанции. Больше об отмене карантина в Великобритании читайте в материале.