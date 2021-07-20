В Европе продолжает бушевать непогода. Жертвами наводнений уже стали более 200 человек, более 700 пострадали.

Спасатели до сих пор разыскивают десятки человек, которые считаются пропавшими без вести.

В результате беспрерывных дождей Германия столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием за последние десятилетия. Власти страны заявили о гибели по меньшей мере 117 человек в Рейнланд-Пфальц. Так, число подтвержденных смертей составило 196 человек, а еще 749 получили травмы.

Еще 46 человек погибли в соседней земле Северный Рейн-Вестфалия, два человека погибли в Баварии.

В Бельгии в результате наводнений погиб 31 человек.

Спасатели до сих пор разыскивают 170 человек, которых объявили пропавшими без вести в земле Рейнланд-Пфальц.

В Северном Рейне-Вестфалии полиция сообщила, что все еще разыскивает по меньшей мере 150 человек.