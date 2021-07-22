На саудовскую нефтегазовую компанию Saudi Aramco осуществили кибератакe, хакеры требуют выкуп в размере $50 млн в криптовалюt за важные данные, которые оказались в сети даркнет.

Преступникам удалось украсть один терабайт ценной информации.

21 июля Saudi Aramco подтвердила, что данные, которые находятся на одном из сервисов даркнета, принадлежат именно ей и еще одной фирме, с которой она сотрудничала.

Об утечке своих данных нефтегазовый гигант узнал совсем недавно.

Хакеры, взломали Saudi Aramco, пообещали удалить украденную информацию после того, как получат указанный выкуп.

По словам представителей Saudi Aramco, утечка данных произошла не из-за проблем в системе безопасности.

— Мы подтверждаем, что утечка произошла не из-за проблемы в системе безопасности. Она не повлияла на работоспособность компании. Мы продолжаем поддерживать надежность нашей системы кибербезопасности, — отметили в компании.

Это не первый случай кибератак на саудовскую кампанию. В 2012 году Saudi Aramco пришлось уничтожить около 30 тыс. компьютеров из-за вируса.