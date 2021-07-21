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Валентина Летяк |

США достигли договоренности с Германией по Северному потоку-2 – Нуланд

США достигли договоренности с Германией по Северному потоку-2 – Нуланд

В Госдепе США сообщили о достижении договоренности с властями Германии относительно российского газопровода Северный поток-2.

Полный текст соглашения будет обнародован во второй половине дня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Источник: Интерфакс

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