США достигли договоренности с Германией по Северному потоку-2 – Нуланд

В Госдепе США сообщили о достижении договоренности с властями Германии относительно российского газопровода Северный поток-2.
Полный текст соглашения будет обнародован во второй половине дня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
В Госдепе США сообщили о достижении договоренности с властями Германии относительно российского газопровода Северный поток-2.
Полный текст соглашения будет обнародован во второй половине дня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Источник: Интерфакс