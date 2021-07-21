Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен добиваться признания суверенитета самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). По его словам, это станет единственным требованием турок-киприотов.

Об этом он заявил 21 июля, выступая на заседании организаций правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, Турция будет добиваться признания ТРСК в мире.

— Отныне единственное требование турок-киприотов на международных переговорах — это признание за ТРСК статуса суверенного государства. Все иные предложения утратили силу, — сказал президент Турции.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Турецкие войска контролируют северную часть острова, на которой в 1983 году провозгласили Турецкую республику северного Кипра. Она до сих пор никем не признана, кроме Турции.

ООН в резолюции от 1983 года осудила этот шаг Турции, призвав уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр.

В многочисленных резолюциях СБ ООН по Кипру в качестве цели урегулирования проблемы подтверждается создание на острове двухзонального двухобщинного федеративного государства с единым суверенитетом, единой международной правосубъектностью и единым гражданством при политическом равенстве обеих общин.