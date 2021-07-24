Курс на Китай? Чем для Украины может обернуться заигрывание с противником США

В течение последних месяцев в украинской политике неожиданно много стало Китая. Пока с Запада приходят плохие новости о соглашении по Северному потоку-2, отечественные политики пытаются заигрывать с Пекином.

Правда, подобные игры в истории Украины ничем хорошим не заканчивались.

Китайский шантаж

В конце июня стало известно о том, что Украина неожиданно отозвала свою подпись под критическим заявлением о нарушении прав человека в Китае, подписанным в рамках Совета ООН. Заявление поддержали 40 стран мира, среди которых США, Германия, Канада, Австралия и другие.

Оно касалось притеснения уйгуров в Синьцзяне, где Китай организовал настоящий концлагерь на миллион человек с принудительной стерилизацией, трудом, разделением семей.

Решение Украины отозвать свою подпись удивило многих и широко освещалось в западной прессе. Влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напомнила, что страны редко отказываются от поддержки общей позиции в Совете ООН по правам человека, поэтому отзыв подписи Украиной был “особенно заметным”.

Если посмотреть на практику голосований Украины в Совете ООН по правам человека, то фактически мы являемся одними из ближайших союзников глобального Запада, поэтому демарш Киева в ситуации с правами уйгуров издание назвало “весьма примечательным”.

Ведь не подписали заявление также Россия, Беларусь, Северная Корея, Таджикистан. Точно не та кампания, в которой нам бы хотелось находиться.

По информации американского информагентства AP, из-за подписи КНР пригрозила заблокировать поставки в Украину как минимум 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которая наиболее широко используется в нашей стране для прививки от коронавируса.

Китайцы эту информацию опровергли, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически признал проблему, назвав историю с вакциной только вершиной айсберга.

— История еще не отыграна. Поэтому я не буду вдаваться в детали. Наша задача — выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями, — прокомментировал Кулеба сообщение о вакцинном шантаже.

Спустя некоторое время появилась более интересная информация. В китайской прессе сообщили о подписании с Украиной глобальных экономических договоренностей. Хотя украинское правительство не сказало ни слова об этом.

Только через неделю после проведения переговоров Мининфраструктуры признало, что Киев и Пекин договорились о привлечении китайских инвестиций в украинские инфраструктурные проекты.

В частности, китайцы могут дать деньги на строительство моста M22 в Кременчуге и первой очереди новой кольцевой дороги Киева М05 — М06.

Украинский пиар

Внутри страны пропиарить Китай особенно стараются отечественные депутаты. Они фактически устроили соревнование, кто больше любит китайских коммунистов. И это в стране, где коммунистическая партия вообще запрещена.

Правда, такая ситуация не мешает главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии рассказывать, что у слуг и Коммунистической партии Китая “много общего” и нашему монобольшенству нужно перенимать опыт коммунистов. Интересно, какой опыт Арахамия решил перенимать: преследование собственных граждан по этническим и религиозным признакам или тотальный контроль над людьми?

Но на таких спорных заявлениях Арахамия не остановился. Он еще и организовал перевод на украинский язык и помпезную презентацию в Киеве книги китайского лидера Си Цзиньпина о государственном управлении. На презентацию пришли даже министры украинского правительства и политики.

На фоне всех этих активностей еще и президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином, во время которых обсудили введение безвизового режима между странами и борьбу с коронавирусом. Но еще дальше пошел советник главы президентского офиса Алексей Арестович, который заявил, что Украина может пересмотреть свой геополитический вектор в сторону Китая.

— И общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток и таким образом перебалансируем нашу позицию, — отметил Арестович.

В МИД сразу поспешили подчеркнуть, что геополитическая ориентация Украины неизменна. Она записана в Конституции и состоит в интеграции в ЕС и НАТО. А сам Арестович заявил, что его слова неправильно истолковали и вообще он высказал свое мнение, как частное лицо, но осадок все равно остался.

Ведь все эти разговоры ведутся тогда, когда на международной арене для Украины складывается очень непростая ситуация.

Недешевые китайские деньги

Ответов на многочисленные призывы украинской власти о конкретике по евроатлантической интеграции Запад не дает. Да еще и США с Германией договорились о запуске российского газопровода Северный поток-2 в обход Украины, против которого категорически выступал Киев.

Отсюда и заявления вроде: не возьмете нас в НАТО — пойдем в Китай. Но такой шантаж совершенно не работает, а только формирует для Украины на международной арене негативный имидж.

— Наша задача — находить общий язык с партнерами на Западе. Какими бы эгоистичными во многих ситуациях они ни были. Для геополитических кульбитов мы явно не в лучшей форме. Торговать и торговаться с Китаем, конечно, нужно. Но выбор магазина для шопинга — это вопрос вкуса и кошелька, а не стратегии. К востоку от Украины — только Россия, поэтому некуда разворачиваться, — считает народный депутат от партии Слуга народа, представитель парламентского комитета по международным вопросам Богдан Яременко.

Попытки давить на США перспективами поворота в сторону Китая, по его мнению, являются бесполезными. И закончиться для нашей страны могут весьма печально.

США — стратегический партнер №1 для Украины. Президент Штатов Джо Байден неоднократно публично заявлял, что считает главным глобальным противником Америки Китай.

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И именно с ключевым противником нашего ключевого союзника мы пытаемся заигрывать. Удивительно, не так ли? И это после истории с предприятием Мотор Сич, из-за продажи акций которого китайцам мы уже один раз оказались на распутье между Пекином и Вашингтоном.

— Можно, конечно, рассказывать миру о Майдане, забывая о Гонконге, можно вспоминать Голодомор и не вспоминать уйгуров. В конце концов можно делать вид, что мы за дружбу со всеми, — типа многовекторность минус Россия. Однако поймут ли нас наши партнеры? А мы учитываем решение последнего саммита НАТО, который определил Китай системным вызовом для себя? А не вызовем ли мы раздражение со стороны наших главных партнеров своей непоследовательностью, пытаясь понравиться всем? Здесь тонкая грань, — подчеркивает директор Европейской программы Международного фонда Відродження Дмитрий Шульга.

В Украине от политиков часто можно услышать тезис о том, зачем брать деньги на Западе, у того же МВФ, давайте возьмем в Китае. Действительно, МВФ дает деньги, но выставляет условия по реформам, непредвзятым судам и так далее. Китай не требует проводить никаких реформ.

— Китай как будто приходит к диабетику с тортом. Идеальная модель для популистов, которые не думают о том, что будет через несколько лет, но могут сейчас демонстрировать заботу о народе. Венесуэла стала такой, какой она стала, в частности при плотном сотрудничестве с Китаем. Китай не требует от вас меняться. У него другая цель. Китай поддерживает свои интересы своими кредитами. Потому что под китайские кредиты правительство нанимает китайскую компанию, которая привозит китайских рабочих, и они строят что-то, — отмечает экономист Сергей Фурса.

А все разговоры о геополитических разворотах и стратегических партнерствах можно закончить на вопросе: чей Крым. Пока что от Китая партнерского ответа на него не слышно.