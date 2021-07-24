Русский язык и вода для Крыма: ЕСПЧ отклонил часть требований РФ к Украине

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск, который Россия подала против Украины. Но он отклонил два требования РФ, касающиеся якобы ограничения русскоязычных людей и возобновления водоснабжения в Крым.

В частности, РФ направила срочный запрос в соответствии с правилом регламента суда 39 об обеспечительных мерах, в котором просила ЕСПЧ требовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в частности, относительно доступа к использованию их родного языка в школах, СМИ и интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

Но в ЕСПЧ объяснили, что эти требования не касаются серьезных рисков причинения непоправимого вреда основном праву в соответствии с Конвенцией о правах человека. А подобные запросы суд удовлетворяет только, если есть риск причинения непоправимого вреда.

22 июля Россия впервые подала жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека. РФ обратилась в ЕСПЧ с 10 жалобами, в частности по поводу аварии самолета малазийских авиалиний рейса МН17 над Донбассом и гибели людей во время событий 2014 года.

Министр юстиции Денис Малюська, комментируя жалобу России против Украины в Европейский суд по правам человека, отметил, что в заявлении изложены основные мифы российской пропаганды. По его словам, с юридической точки зрения Россию ожидает неизбежное поражение.

Источник: ЕСПЧ