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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль - Сектор Газа

Израиль атаковал военную базу палестинской группировки ХАМАС. Там были расположены здания, которые члены группировки использовали для своей деятельности.

Об этом сообщила армия обороны Израиля.

— В ответ на воздушные шары с воспалительными устройствами, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, которая содержит инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности, — сообщили в Twitter армии.

Также в армии отметили, что эта база находилась близко от гражданских объектов в Газе.

Накануне СМИ Израиля сообщили, что на границе с сектором Газа ликвидировали три пожара, которые были результатом взрыва шаров с воспалительными устройствами, запущенными ХАМАС.

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Источник: армия Израиля

Фото: Getty Images

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