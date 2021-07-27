Американские военные завершат боевую миссию США в Ираке. Однако после этого американские войска будут продолжать обучать и консультировать местных военнослужащих.

Об этом президент Джо Байден сообщил по итогам встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадхими.

— Я думаю, что дела идут хорошо. Наша роль в Ираке будет доступна для дальнейшего обучения, помощи и борьбы с ИГИЛ, как только они появятся.

Президент США заявил Мустафе аль-Кадхими, что сотрудничество США и Ирака в борьбе против терроризма продолжится даже на новом этапе отношений.

Сейчас в Ираке находится 2,5 тыс. военных из США, которые помогают местной армии бороться с представителями группировки Исламское государство. Сколько их останется после сообщения Байдена, пока неизвестно.

Американские войска вошли на территорию Ирака в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна. С тех пор они присутствовали на территории страны.

Еще летом 2017 власти Ирака объявили о победе над представителями Исламского государства, однако нападения боевиков окончательно не прекратились. Недавно в Багдаде произошел теракт на местном рынке — сотни людей погибли и получили травмы.