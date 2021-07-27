Сборная Бермудских островов впервые в истории завоевала золотую медаль на Олимпийских играх. Победу Бермудам в японском Токио принесла триатлонистка Флора Даффи. Ей удалось преодолеть дистанцию ​​за 1:55:36.

Второе место досталось представительнице Великобритании Джорджии Тейлор-Браун. Бронзовую медаль завоевала американка Кати Заферес.

Соревнования по триатлону состояли из 1,5 км заплыва, 40 км гонок на велосипеде и бега на дистанцию ​​10 км. Флора Даффи, которая представляла Бермудские острова, лидировала сразу на четыре круга, став быстрее соперницы на 1,14 мин.

— Я так взволнована, что могла выполнить это, и да, я осуществила свою мечту выиграть золотую медаль, а также выиграть первую золотую медаль Бермудских островов, — прокомментировала победу спортсменка.

Бермудские острова — это полностью самоуправляемая колония Великобритании в северо-западной части Атлантического океана.

Бермудские острова во второй раз в истории приняли участие в Олимпийских играх. Первое выступление состоялось в 1976 году в Монреале (Канада), во время него сборная Бермуд завоевала одну бронзовую медаль в боксе.

Олимпийские игры в Токио 2020 начались 23 июля и продлятся до 8 августа. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 200 стран.

Сейчас лидерами Олимпиады являются США и Япония, а сборная Украины завоевала три бронзовые медали. Больше о Олимпийских играх в Токио читайте в материале.