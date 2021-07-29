Разведка доложила Байдену о вмешательстве РФ в предстоящие выборы в Конгресс США

Распространение дезинформации и увеличение кибератак против США со стороны российских хакеров — разведка уже фиксирует вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2022 года. Об этом заявил президент Джо Байден во время выступления в Офисе директората национальной разведки в штате Вирджиния (ODNI).

Он сообщил, что такую ​​информацию получил от 17 американских разведывательных агентств.

— Россия уже вмешивается в выборы 2022 и распространяет дезинформацию. Такие действия являются нарушением нашего суверенитета, — отметил Байден.

По его словам, РФ имеет ядерное оружие и нефтяные месторождения, в то же время страна находится в тяжелом экономическом положении — Владимир Путин это понимает, что делает его еще более опасным.

— Не думаю, что кого-то шокирует то, что Россия будет использовать дезинформацию на выборах 2022 года. РФ продолжает это делать, и пока ничего не заставило ее остановиться, — сказал американский лидер.