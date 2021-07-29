Правительство Польши может пересмотреть ослабление карантинных ограничений для тех, кого вакцинировали от коронавируса. Тех, кто еще не сделал прививку, призывают это сделать.

Об этом сообщил медицинский совет при канцелярии премьер-министра, сообщает издание Gazeta Prawna.

На рассмотрении властей несколько сценариев.

Согласно предложениям, те, кто может предъявить сертификат о вакцинации, будут освобождены от ограничений.

Правительство также рассматривает возможность узаконить отказ в обслуживании тех, кто не доказал, что был вакцинирован.

Вице-премьер-министра Ярослав Говин сообщил в соцсетях, что привитым людям нужно дать гарантию того, что на них не будут распространяться какие-либо возможные ограничения.

— Ограничения для непривитых не являются посягательством на их свободу, они являются защитой свободы остального общества. Мы должны любой ценой избежать еще одного локдауна, — добавил он.

Отметим, по состоянию на конец июля в Польше уже 34,1 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привито 45,4% населения. Население страны составляет почти 37,8 млн человек.

Источник: Gazeta Prawna