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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Польша планирует освободить от карантина вакцинированных людей

вакцинація

Правительство Польши может пересмотреть ослабление карантинных ограничений для тех, кого вакцинировали от коронавируса. Тех, кто еще не сделал прививку, призывают это сделать.

Об этом сообщил медицинский совет при канцелярии премьер-министра, сообщает издание Gazeta Prawna.

На рассмотрении властей несколько сценариев.

Согласно предложениям, те, кто может предъявить сертификат о вакцинации, будут освобождены от ограничений.

Правительство также рассматривает возможность узаконить отказ в обслуживании тех, кто не доказал, что был вакцинирован.

Вице-премьер-министра Ярослав Говин сообщил в соцсетях, что привитым людям нужно дать гарантию того, что на них не будут распространяться какие-либо возможные ограничения.

— Ограничения для непривитых не являются посягательством на их свободу, они являются защитой свободы остального общества. Мы должны любой ценой избежать еще одного локдауна, — добавил он.

Отметим, по состоянию на конец июля в Польше уже 34,1 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привито 45,4% населения. Население страны составляет почти 37,8 млн человек.

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Источник: Gazeta Prawna

Фото: Depositphotos

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