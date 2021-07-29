В США представители Республиканской партии требуют администрацию президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.

11 республиканцев в Банковском комитете Сената во главе с сенатором штата Пенсильвания Пэтом Туми заявили, что будут блокировать двух кандидатур Департамента казначейства из-за решения не вводить ограничения.

Члены Сената обратились в письме к министру финансов Джанет Йеллен. Они утверждают, что продолжат блокировать кандидатуры, пока власть не решит продолжать санкции против проекта или “адекватно компенсирует отсутствие ограничений”.

Республиканцы заявили, что российский газопровод Северный поток-2 вредит союзникам США. По их мнению, запуск проекта усилит влияние президента России Владимира Путина на Европу, будет угрожать безопасности Украины и приведет к дальнейшей агрессии РФ.

Недавно стало известно о договоренности США и Германии по поводу Северного потока-2. Страны договорились о достройке газопровода, зато пообещали всячески помогать Украине.

В частности, Берлин обязуется принять меры, если РФ будет использовать энергию как оружие. В Украине негативно восприняли договоренность. Сенат также возмутился соглашением и назвал его катастрофой для США и союзников.