Байден ввел жесткие карантинные требования для американских госслужащих

Во всех государственных учреждениях и вакцинированные, и непривитые чиновники обязаны соблюдать дистанцию и носить маски, заявил президент США Джо Байден.

– Потому что, даже если вы были полностью вакцинированы и защищены от тяжелого заболевания коронавирусом, в вашем организме может быть вариант Дельта, – объяснил он.

По его словам, каждый федеральный госслужащий обязан подтвердить свой статус вакцинации, непривитые чиновники не смогут ездить в деловые командировки, они еженедельно будут делать тесты на коронавирус.

— Ношение масок – это не политическое требование. Речь идет о защите себя и других, – отметил Байден и добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует носить маску в общественных местах и ​​в помещениях, например, на работе или в продуктовом магазине.

Источник: The White house