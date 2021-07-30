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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Байден ввел жесткие карантинные требования для американских госслужащих

джо байден

Во всех государственных учреждениях и вакцинированные, и непривитые чиновники обязаны соблюдать дистанцию и носить маски, заявил президент США Джо Байден.

– Потому что, даже если вы были полностью вакцинированы и защищены от тяжелого заболевания коронавирусом, в вашем организме может быть вариант Дельта, – объяснил он.

По его словам, каждый федеральный госслужащий обязан подтвердить свой статус вакцинации, непривитые чиновники не смогут ездить в деловые командировки, они еженедельно будут делать тесты на коронавирус.

— Ношение масок – это не политическое требование. Речь идет о защите себя и других, – отметил Байден и добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует носить маску в общественных местах и ​​в помещениях, например, на работе или в продуктовом магазине.

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Источник: The White house

Фото: Depositphotos

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