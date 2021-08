В Сейме Польши призвали обезопасить неудобных режиму Лукашенко белорусов из-за смерти Виталия Шишова в Киеве. Это должно коснутся тех белорусов, которые нашли временное убежище в Польше.

Об этом в Twitter написал заместитель главы высшего политического комитета Сейма Польши Михал Щерба.

Он также предположил, что смерть Шишова может быть подтверждением того, что российские и белорусские спецслужбы готовы на преступления в тех странах, где белорусы нашли временное убежище.

To może być potwierdzenie, że białoruskie (i rosyjskie) KGB jest gotowe do zemsty, a nawet zbrodni w krajach, w których liderzy znaleźli tymczasowy dom. Apeluję do @MSWiA_GOV_PL o ochronę zagrożonych uchodźców. 9 sierpnia okażmy solidarność z #WolnaBiałoruś i @Tsihanouskaya! 2/2

