В Сейме Польши призвали обезопасить неудобных режиму Лукашенко белорусов из-за смерти Виталия Шишова в Киеве. Это должно коснутся тех белорусов, которые нашли временное убежище в Польше.

Об этом в Twitter написал заместитель главы высшего политического комитета Сейма Польши Михал Щерба.

— Главу Белорусского дома в Киеве Виталия Шишова нашли мертвым. Это событие вызывает тревогу. Польша должна не только обеспечить убежище и международную защиту, но и обеспечить безопасность белорусских лидеров, которые нашли убежище в Польше, — написал Щерба.

Он также предположил, что смерть Шишова может быть подтверждением того, что российские и белорусские спецслужбы готовы на преступления в тех странах, где белорусы нашли временное убежище.

— Это может быть подтверждением того, что белорусский (и российский) КГБ готов отомстить и даже преступления в странах, где белорусы нашли временный дом. Я обращаюсь к Министерству внутренних дел Польши и администрации по защите беженцев с просьбой о защите беженцев, находящихся в опасности, — отметил Щерба.

To może być potwierdzenie, że białoruskie (i rosyjskie) KGB jest gotowe do zemsty, a nawet zbrodni w krajach, w których liderzy znaleźli tymczasowy dom. Apeluję do @MSWiA_GOV_PL o ochronę zagrożonych uchodźców. 9 sierpnia okażmy solidarność z #WolnaBiałoruś i @Tsihanouskaya! 2/2 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) August 3, 2021

Что известно о Виталии Шишове

Виталий Шишов — лидер ОО Белорусский дом в Украине. Организация занималась предоставлением правовой и другой помощи белорусам, которые искали жилье или работу в Украине.

Вчера, 2 августа, утром 26-летний Шишов ушел из дома на улицу — этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в доме. О его исчезновении в полицию сообщила девушка погибшего.

Сегодня, 3 августа, Виталия Шишова обнаружили мертвым в одном из парков Киева.

Фото: Виталий Шишов