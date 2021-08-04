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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

Эрдоган и Зеленский

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил президента Владимира Зеленского за помощь со стороны Украины в тушении лесных пожаров.

Он также выразил надежду, что страна справится с пожарами в кратчайшие сроки.

— От имени своего народа я хотел бы поблагодарить все дружественные страны и организации, которые направили свою поддержку, пожелания и соболезнования в нашей борьбе с лесными пожарами, выразили свою готовность помочь и отправили помощь, — написал Эрдоган в Twitter.

Он уточнил, что выражает благодарность президентам Ирана, Хорватии, Украины, а также эмиру Катара.

— Я хотел бы выразить благодарность президенту Ирана Ибрагиму Рейзи, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за их сильную солидарность, — написал президент Турции.

Напомним, Украина помогает Турции воевать со стихией. Два самолета АН-32 сбрасывают тонны воды на охваченные огнем леса в провинции Анталия.

Основная версия причины масштабных лесных пожаров — умышленный поджог. Подозреваемого уже арестовали.

Подробнее о лесных пожарах в Турции и Европе читайте в материале Фактов ICTV.

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